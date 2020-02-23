المشاريع النفطية توقع عقداً مع 'سومو' لإعمار قاعة الشعب في بغداد

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بحضور ورعاية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان وقعت شركة المشاريع النفطية عقداً مع شركة تسويق النفط (سومو) لاعادة اعمار بناية قاعة الشعب في بغداد".ونقلت الوزارة عن الغضبان قوله، إن "هذا العقد يأتي لتأهيل القاعة التي شهدت اعلان تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عام 1960"، مبينا أن "إعمار وتاهيل هذه القاعة يأتي استعداد لإقامة احتفالية كبيرة في العراق بمناسبة الذكرى الـ(60) لتأسيس المنظمة التي تصادف في الرابع عشر من شهر ايلول القادم".

وأشار الغضبان الى أن "المنظمة تأسست في بغداد في اليوم المذكور، عندما اجتمع وزراء النفط من خمسة دول في بغداد وبعد مداولات ودراسات أتفق ( العراق وايران والكويت والسعودية وفنزويلا) على تأسيس المنظمة"، لافتا الى أن "الجميع يعلم ما تعنيه المنظمة خلال (60) عاماً الماضية وما لها من دور كبير وبناء لتوفير الإمدادات النفطية المستمرة الى الدول المستهلكة، وفي ذات الوقت عملت على استقرار الأسواق والأسعار، وأيضاً حماية مصالح أعضاءها بعد ان كانت تلك الدول تدار خيراتها وبالذات قطاع الاستخراج من قبل شركات عالمية أجنبية كبرى".



واضاف الغضبان، "اننا في العراق تفاعلنا مع قدوم هذه الذكرى التي تنظم كل عشر سنوات في بلد من البلدان الأعضاء، وتأخذ الذكرى هذا العام أهمية كبرى لان هذه الإحتفالية تأخذ طابعاً مهماً يسهم في التعاضد ما بين الدول الأعضاء في المنظمة ومن خارج الأوبك ( أوبك +)، فبادرت وزارة النفط بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء الموقر لاستضافة هذه الاحتفالية التاريخية المهمة، وقدم دعوى الى منظمة الاوبك لاقامة الاحتفالية، وقد قبلت من الجميع، واليوم نقوم باطلاق مبادرة اعمار تأهيل واعمار قاعة الشعب التي شيدت في عام 1937".

وشدد على، "اهمية اعمار القاعة بأعلى درجات الدقة والجمال ولإلتزام بالتوقيتات الخاصة بالإعمار"، مشيرا الى ان "عملية الاعمار تتم من خلال تبرعات الشركات النفطية، وسيتم اعادة القاعة بعد إنتهاء الإحتفالية لوزارة الثقافة لتكون معلماً ثقافياً وحضارياً للعراق، ساهمت الوزارة بإعادة تأهيله".

ويذكر ان السيد الوزير قام برفقة الامين العام للمنظمة بزيارة القاعة ،ووجدا من الضروري اعمارها لتتم فيها احتفالية المنظمة ، وسبق ان قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحضيرية للاستعداد لاقامة هذه الاحتفالية والتي تشمل فعاليات ثقافية وفنية ومعارض ومؤتمرات واجتماعات".