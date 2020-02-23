باكستان تغلق حدودها مع إيران بسبب 'فيروس كورونا'

وقال وزير الداخلية في بلوشستان مير ضياء الله لانجوف، إن "الحدود الباكستانية مع إيران في إقليم بلوشستان كانت مغلقة مؤقتاً، ولقد أغلقنا الحدود، واتخذنا هذا الإجراء بسبب تهديد فيروس كورونا".

وأضاف أنه "يجري فحص جميع الاشخاص القادمين من ايران من قبل الفرق الطبية المنتشرة عند المعبر الحدودي".



وأوضح لانجوف أن "بلوشستان فرضت حظراً على سفر الحجاج من باكستان إلى إيران براً".