محترف كاميروني يخطف فوزاً قاتلاً لاربيل امام نفط ميسان في ممتاز الكرة

رياضة 2020-02-23 | 14:27 659 مشاهدة Advertisements نجح المحترف الكاميروني كريستوفر ميندوغا، ان يقود فريقه اربيل لفوز مثير 1-0 امام نفط ميسان في الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. ميندوغا سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الربعة من وقت بدل الضائع بعدما انفرد بحارس مرمى نفط ميسان وتجاوزه، ليضع الكرة باريحية في المرمى. الفوز منح اربيل ثلاث نقاط، اوصلت رصيده الى النقطة 6 في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد نفط ميسان من دون نقاط. وفي مباراة اخرى اقيمت بذات التوقيت، تغلب الحدود على نفط الجنوب 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب التاجي في اطار الجولة ذاتها. وحملت ثنائية الحدود توقيع اللاعب حسام جاد الله في الدقيقتين 25 و74 من عمر اللقاء. المحرر: محمد خليل

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