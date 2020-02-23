تركمانستان تعلن إغلاق حدودها مع إيران خشية "كورونا"

أعلنت السلطات في تركمانستان، الأحد، إغلاق حدودها مع إيران التي تفشى بها فيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن أحمد زمانيان يزدي رئيس مجلس إدارة جمعية محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق إيران) للنقل الدولي، أن تركمانستان أغلقت حدودها البرية مع بلاده بسبب فيروس كورونا.

وأضاف يزدي أن "تركمانستان لاتسمح لجميع الشاحنات التابعة لأي جنسية أجنبية القادمة من إيران بالدخول إلى أراضيها، وتتيح العبور فقط لشاحناتها".

Advertisements

واستطرد المسؤول الإيراني أن "سلطات عشق آباد اتخذت هذه الخطوة دون إشعار مسبق، حيث تتوقف العديد من الشاحنات القادمة من تركيا وإيران وكازاخستان عند الحدود".



وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 43 فضلا عن وفاة 8 أشخاص.



وحث الوزير الإيرانيين على عدم السفر إلى مدينة "قم" التي تقع بها معظم حالات الإصابة والوفيات والواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوبي العاصمة طهران.

والسبت، أعلنت السلطات الإيرانية، إغلاق الجامعات والمدارس في مدينتين بوسط البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال التلفزيون الإيراني إن الإغلاق سيبدأ الأحد، ويستمر ليومين في مدينة "قم"، حيث توفي شخصان جراء إصابتهما بالفيروس، ولمدة أسبوع في "أراك".