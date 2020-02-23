تركيا تحارب الإرهاب!.. "كاد المريب أن يقول خذوني"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عين الشمـس لا تغطى بغربال، والحقيقة لا يطمسها كذب أردوغان، استعراض جديد للنظام التركي أمام العدسات، في مشهد لاعتقال أحد قيادات تنظيم داعش، في حين يدرك الجميع أن الأراضي التركية تعد ملاذا آمنا لأكثر من أربعة آلاف إرهابي من مختلف التنظيمات.

بعد ليبيا.. أطماع أردوغان تطول آبار النفط في الصومال

نائبة تركية تشتكي من انتهاكات نظام أردوغان وتحذر من كارثة

يعتقل الأمن التركي الداعشي أبو تقية الشامي الذي يعمل في منشأة للغاز بمدينة بورصة بتركيا منذ انهيار تنظيمه أواخر العام 2018 وأمثاله الكثيرون.

وبحسب وثيقة سرية مسربة للمخابرات العسكرية التركية، نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أكدت أنه وصل عدد المتطرفين المسلحين في تركيا إلى أكثر من 4000 جهادي يتبعون 69 مجموعة سلفية تكفيرية مختلفة في تركيا.

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هذا أبو عصام البويضاني قائد جيش الإسلام يفتتح مشاريع استثمارية في تركيا بقيمة 70 مليون دولار، في حين توجه إليه اتهامات بحبس مواطنين سوريين في مناطق سيطرة تنظيمه في أقفاص حديدية ورميهم في العراء.

ومن خفايا الاستثمارات المشبوهة في إسطنبول افتتاح واحد من أكبر المطاعم السورية في إسطنبول يعود ملكيته لمحمد علوش القيادي السابق في جيش الإسلام.

يستحضر أردوغان وكالات الأنباء والإعلام المحلي والدولي لتغطية الاعتقال، في سلوك مسرحي يشبه التراجيديا الدموية التي عاشتها البلدان المجاورة لتركيا.

حقا.. كاد المريب أن يقول خذوني