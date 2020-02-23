الجيش الليبي يرصد شحنة أسلحة تركية عبر ميناء مصراتة

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، وصول أسلحة ومعدات تركية جديدة للمليشيات الإرهابية عبر ميناء مصراتة البحري غربي البلاد.



وقال المسماري، في بيان وصلت إلى "العين الإخبارية" نسخة منه: "تؤكد وحدات الاستطلاع والاستخبارات وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية".

وأكد أن هذا الدعم يتم بشكل علني أمام المجتمع الدولي، وذلك يعد اختراقا للهدنة المعلنة في المنطقة، مشيرا إلى أن القوات الليبية لم ترد حتى الساعة وهي تتابع وتقيم الموقف والتطورات على مدار الساعة.

وكان المسماري قد قال، أول أمس، إن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج خان ثقة الشعب الليبي عبر تورطه مع تركيا وقطر، مؤكداً أنها (حكومة الوفاق) مرتهنة لهاتين الدولتين وهيمنة المليشيات.

وأشار إلى أن اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المباشر بإرسال مرتزقة وقوات تركية إلى ليبيا، يؤكد الدور التركي الداعم للإرهاب والجريمة في بلاده.

ولفت إلى أن تركيا خرجت عن الإجماع الدولي فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا، وحكومة السراج هي التي أودت بالبلاد إلى هذا المنزلق الخطير، مشيرا إلي أن هذه التصريحات من قبل تركيا نتيجة لجنون القوة والقدرة على تحدي المجتمع الدولي وتحدي جميع المبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية.

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والجمعة، أقر الرئيس التركي بإرسال مرتزقة من السوريين إلى ليبيا للقتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

وقال أردوغان للصحفيين بإسطنبول، في أول اعتراف له في هذا الشأن: "تركيا موجودة في ليبيا عبر قوة تجري عمليات تدريب ومسلحين من الجيش الوطني السوري الحر".

يشار إلي أن السلطات الإيطالية ألقت مؤخرا القبض على سفينة ترفع علم لبنان، للاشتباه في تهريبها أسلحة للمليشيات الليبية من تركيا.

وقال رئيس الادعاء العام في مدينة جنوة الإيطالية، إن السلطات ألقت القبض على قبطان سفينة ترفع علم لبنان في الثالث من فبراير/شباط الجاري، للاشتباه في تهريبها أسلحة إلى ليبيا تشمل دبابات ومدفعية.

وبين مصدر قضائي أن السفينة خضعت للتفتيش بعد ذلك، بعدما أبلغ ضابط بالسفينة السلطات الإيطالية بأنه تم تحميلها بأسلحة في ميناء مرسين التركي ونقلها إلى العاصمة الليبية طرابلس، مضيفا أن الشحنة شملت دبابات ومدافع هاوتزر ومدافع رشاشة وأنظمة دفاع جوي.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة الليبية، أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.