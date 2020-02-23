زهور بـ4 ملايين ليرة لبلدية تتبع حزب أردوغان.. والأتراك ينتحرون فقرا

واجهت بلدية تابعة للحزب الحاكم في تركيا الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان انتقادات حادة بعد إنفاقها ملايين الليرات في شراء زهور للزينة في ظل ظروف اقتصادية متردية.

وذكرت صحيفة أرتي جرتشك التركية، الأحد، أن بلدية غازي عنتاب التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم وقعت مناقصة بقيمة 4 ملايين و406 آلاف ليرة لشراء 47 نوعا من النباتات المختلفة والزهور الموسمية خلال عام واحد.



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وانتقد عضو بمجلس حزب الشعب الجمهوري أوغور كالكان تخصيص تلك النقود في وقت يعيش فيه ملايين الأتراك في حالة من الفقر المدقع تدفعهم للانتحار، قائلا إن هذا الأمر مثال البذخ.

وقال كالكان منتقدا تصرف البلدية: "الملايين من الأتراك يعيشون تحت خط الفقر ويقومون بالانتحار في وقتنا هذا لأنهم غير قادرين على جلب الخبز لمنازلهم".

يذكر أن بلدية غازي عنتاب الكبرى التابعة لحزب العدالة والتنمية أنفقت عام 2018 في مناقصة للزهور ما يقرب عن 3 ملايين و424 ألف ليرة تركية.

وشهدت تركيا 3 آلاف و69 حالة انتحار خلال العام الماضي من بينها 233 حالة، بسبب ضيق المعيشة والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد.