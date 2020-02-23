تركيا تعلن إغلاق حدودها مع إيران "موقتاً" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ

أعلنت تركيا الأحد إغلاق حدودها البرية "مؤقتا" مع إيران وتعليق الرحلات الجوية مع هذا البلد في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ فيه.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا للصحافيين "قررنا إغلاق حدودنا البرية إثر تزايد عدد الإصابات في إيران"، كما سيتم تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة 20:00 (17:00 ت غ).
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