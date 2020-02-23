انت الان تتابع الرئيس الصيني: البلاد لا تزال في مرحلة حرجة بالمعركة ضد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الصيني شي جينبينج

نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله اليوم الأحد إن الإجراءات التي اتخذتها الصين للتعامل مع انتشار فيروس كورونا ثبتت فعاليتها لكنه أوضح أن المعركة لا تزال في مرحلة حرجة.

ونسب التلفزيون للرئيس الصيني قوله إن الوضع يتخذ منحى إيجابيا بعد الجهود الجبارة التي بذلتها السلطات لكنه لا يزال خطيرا ومعقدا.

وقال إن انتشار الفيروس سيؤثر بشكل كبير نسبيا على الاقتصاد والمجتمع لكنه أوضح أن الحكومة ستزيد الدعم للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020.

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وأضاف أن الصين ستستمر في اتباع سياسة نقدية حذرة وستتخذ خطوات جديدة في الوقت المناسب.

كما أوضح أن الحكومة ستدرس وستطرح خفضا للضرائب‭‭ ‬‬على مراحل لمساعدة الشركات الصغيرة على التغلب على الصعوبات.