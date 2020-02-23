كورونا يتسبب بعزل إيران عن محيطها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تسبب إرتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في إيران، بعزلها عن محيطها ودول الجوار التي أعلنت إغلاق حدودها ومنافذها الجوية والبرية معها .



وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد بالبلاد إلى 8 وإصابة 43.

وأعلنت تركيا، اليوم الأحد، إغلاق حدودها البرية مع إيران وتعليق الرحلات الجوية مع هذا البلد في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ فيه.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا للصحافيين: ”قررنا إغلاق حدودنا البرية إثر تزايد عدد الإصابات في إيران“، كما سيتم تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي.

فيما قررت العراق إغلاق معبرين حدوديين مع إيران، بشكل كامل حتى الخميس المقبل، تجنباً لاحتمال انتقال فيروس كورونا الجديد إلى البلاد.

وأفاد بيان صادر عن مثنى التميمي، محافظ ديالى، ”أن خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا عقدت اجتماعا موسَعا، الأحد، وقررت إغلاق معبري مندلي والمنذرية، أمام حركة التبادل التجاري، لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الإثنين“.

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والخميس الماضي، أغلق العراق، منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان (جنوب)، أمام الحركة التجارية، في مسعى لمنع وصول فيروس كورنا الى البلاد.

كما أغلقت باكستان حدودها مع إيران، اليوم الأحد، خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني الأحد أن حكومة كابول ”حظرت مؤقتا“ الرحلات بين أفغانستان وإيران لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح المجلس في بيان صدر إثر إعلان وفاة ثلاثة مصابين إضافيين بالفيروس في إيران أن ”قرار حظر السفر مؤقتا إلى إيران ومنها“ برا وجوا اتخذ ”من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا في أفغانستان“ حيث لم تسجل أي إصابة حتى الآن.

فيما دعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الأحد، رعاياها المقبلين على السفر إلى إيران، لتوخي الحذر، على خلفية انتشار فيروس ”كورونا“ الجديد بالبلاد.

وقالت الوزارة، في بيان إن على المواطنين المقبلين على السفر إلى إيران، اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية.

وطالب البيان، المواطنين الأذريين، خصوصا المقبلين على زيارة الأماكن المقدسة في إيران، بتوخي الحذر.