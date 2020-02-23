صحيفة فرنسية تتوقع مواجهات عسكرية مباشرة بين ليبيا وتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

توقعت صحيفة فرنسية، دخول الجيش الليبي في مواجهة عسكرية مباشرة مع "الغزاة" الأتراك في حال فشل مفاوضات جنيف لوقف إطلاق النار.



وحذرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية،في تقرير لها اليوم الأحد، من تعقد مهمة المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا غسان سلامة، بعد اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقتل جنود أتراك في معارك طرابلس.

واستندت في تقريرها إلى تصريحات القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، التي أكد فيها عدم إمكانية نجاح محادثات جنيف إلا في حال انسحاب المرتزقة السوريين والأتراك من بلاده.

وتمسك حفتر كذلك بوقف إرسال شحنات الأسلحة من تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس، وتصفية الجماعات الإرهابية.

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وتسبب الوجود العسكري التركي بليبيا في تعقيد مهمة المبعوث الأممي غسان سلامة، وفقا للصحيفة الفرنسية.

واعتبر سلامة، في تصريحات سابقة، أن وضع وقف دائم لإطلاق النار كان مهمة "صعبة للغاية"، ولكن "ليست مستحيلة".

واستأنفت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) محادثاتها في جنيف، الخميس الماضي، ضمن مخرجات المسار الأمني لمؤتمر برلين الذي عقد 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وحذرت لوفيجارو من عقبات استمرار علاقة أردوغان برئيس حكومة الوفاق فايز السراج، والتي تتزايد منذ توقيع اتفاق أمني وبحري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتابعت "كل لقاء يجمع أردوغان والسراج يسفر عن أزمة، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقع الطرفان على مذكرة أمنية"، ثم الإعلان عن الغزو العسكري التركي لليبيا.

ويتهم الجيش الوطني الليبي السراج وأردوغان بعدم التزامهما بالتعهدات المبرمة في مؤتمر برلين للتسوية الليبية، وتحديداً ما يرتبط بوقف تسليم الأسلحة للمليشيات.