سلطان عُمان : عازمون على تحديث منظومة التشريعات وآليات وبرامج العمل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعة خاصة أكد سلطان عُمان، هيثم بن طارق، عزمه على تحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل .

وقال في كلمة القاها اليوم عازمون على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة والتشريعات وسنحرص على توجيه مواردنا التوجيه الأمثل بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل . Advertisements واشار إلى أن السلطنة شهدت خلال العقود الخمسة الماضية نهضة شاملة على يد السلطان قابون بن سعيد .. مضيفاً أنه سيعمل على مراجعة أعمال الشركات الحكومية مراجعة شاملة لتطويرها والاستفادة منها اقتصاديا . وقال "ندرك التحديات التي تمليها الظروف الدولية الراهنة وتأثيرها علينا وتوفير البيئة المحفزة للتعليم والبحث العلمي سيكون على رأس أولوياتنا" . وأكد أنه سيحرص على توجيه مواردنا المالية التوجيه اللازم لتقليل العجز وأنه يقف بإرادة صلبة على أعتاب مرحلة مهمة من مراحل التنمية في عمان . واضاف "سنحرص على السماع للشباب وسيجدون العناية التي يستحقونها" .. داعياً كافة أبناء الوطن للحفاظ على مكتسبات النهضة .

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