بعد وفاة الطبيبة الثانية في مستشفى ووهان.. الرئيس الصينى يعترف: أزمة فيروس كورونا مازالت خطيرة ومعقدة

أكد الرئيس الصينى، شي جين بينج، أن أزمة فيروس كورونا فى الصين ما زالت خطيرة ومعقدة، جاء تلك التصريحات بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الاحد، فى غضون ذلك كشف موقع" CNN " الإخبارى عن وفاة طبيب آخر فى مدينة ووهان الصينية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لتقرير WeChat الرسمى لمستشفى ووهان، حيث عملت الطبيبة فى قسم أمراض الجهاز الهضمي.

و أعلنت السلطات في الصين وفاة طبيب آخر فى مدينة ووهان الصينية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لتقرير WeChat الرسمى لمستشفى ووهان، حيث عملت الطبيبة فى قسم أمراض الجهاز الهضمي.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت من أسبوع وقاة ليو تشى مينغ مدير مستشفى ووتشانغ في مدينة ووهان الصينية، بسبب الإصابة فيروس كورونا الجديد، صباح الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الصينية الحكومية.

ومنذ أقل من شهر أعلنت وسائل إعلام صينية، وفاة الطبيب الذي حذر السلطات في بلاده من مغبة انتشار فيروس كورنا القاتل قبل تفشيه في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنيغ بوست" عن المستشفى المركزي في مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورنا تأكيده وفاة طبيب العيون، لي وين ليانغ متأثرا بإصابته بالفيروس نفسه.

تم إدخال شيا سيسى، 29 عامًا، إلى المستشفى فى 19 يناير، ثم نُقلت إلى مستشفى تشونجنان بجامعة ووهان مع تدهور حالتها المرضية، فى الساعة 6:30 فى الصباح الباكر من يوم 23 فبراير 2020، توفيت فى مستشفى تشونجنان بجامعة ووهان بعد استنفاد جميع تدابير الإنقاذ.وقال المستشفى فى بيان "نعرب عن تعازينا العميقة لوفاة الطبيبة شيا سيسى المؤسف لعائلتها، وكان هناك غضبا وطنيا فى وقت سابق من هذا الشهر عندما توفى الطبيب لى وين ليانغ، الذى حاول أن يدق ناقوس الخطر حول الفيروس فى الأسابيع الأولى من تفشى المرض فقط لتوبيخه من قبل الشرطة.

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قال المسؤولون الصينيون، إن أكثر من 3000 من موظفى المستشفى أصيبوا بالفيروس.

على صعيد آخر، قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي- إن فى خطاب عبر التلفزيون، أنه يرفع حالة التأهب الوطنية إلى أعلى مستوى ممكن بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء البلاد.

أبلغت كوريا الجنوبية عن 556 حالة إصابة بفيروس كورونا، 309 منها مرتبطة بمجموعة شينتشونجى فى دايجو، و5 حالات وفاة.

وقال مون فى خطاب له "نحن الآن فى لحظة فاصلة مع فيروس كورنا ، وستكون الأيام القليلة القادمة حرجة للغاية، "نحن بحاجة إلى تحديد الأشخاص المصابين فى أسرع وقت ممكن ومنع انتشار الفيروس.

"سترفع الحكومة مستوى التأهب للأزمة فى البلاد إلى أعلى مستوى على النحو الموصى به من قبل خبراء الأمراض المعدية وستقوى نظام الاستجابة الوطنية.

من المتوقع أن تظهر معظم نتائج الاختبارات للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض فى نهاية الأسبوع.