رئيس إتحاد نقابات المخابز: إضرابنا مفتوح حتى تحقيق المطالب

أكد رئيس إتحاد ​نقابات المخابز والأفران​ ​كاظم ابراهيم​، في حديث تلفزيوني أن "​إضراب​ الأفران والمخابز لن يقتصر على يوم غد فقط بل هو إضراب مفتوح حتى تحقيق المطالب"، مؤكدا أن "المطالب هي وجود حل لمشكلة سعر صرف ​الدولار​ الذي وصل الى الـ2500"، مشيرا الى "أننا نستورد ​الطحين​ و​القمح​ بالدولار فكيف سنتطيع الاستمرار؟ ولا أحد يريد الاستماع الينا".

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