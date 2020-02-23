الجيش الوطني الليبي: وصول أسلحة من تركيا لدعم التنظيمات "الإرهابية"

أكد ​الجيش الوطني​ الليبي "وصول أسلحة ومعدات عسكرية من ​تركيا​ عن طريق ميناء ​مصراتة​ البحري لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية في المنطقة الغربية". وكان قد أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ"الجيش الوطني الليبي" خالد المحجوب، في وقت مسبق من اليوم، أن "16 قتيلا من الجيش التركي قد سقطوا على أيدي القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي رغب طيب أردوغان بالمزيد".

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