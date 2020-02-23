ارتفاع عدد الإصابات ب"كورونا" في إيطاليا إلى أكثر من 130 حالة

أعلنت السلطات الإيطالية عن إرتفاع عدد مصابي ​فيروس كورونا​ في ​إيطاليا​ إلى 130 حالة منتشرة في 5 أقاليم. وكان رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ قد أشار في ​مؤتمر​ صحافي، إلى إغلاق 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومبارديا، مشيرا الى أن "المناطق التي تعتبر بؤرا للفيروس يمنع الدخول اليها والخروج منها إلا بتصاريح خاصة".

كما أعلن "إقفال الشركات و​المدارس​ في تلك المناطق وإلغاء الأنشطة العامة من مهرجانات ومسابقات رياضية ورحلات مدرسية وغيرها".

يذكر أن البؤرة الأساسية تقع في مدينة كودونيو على بعد 60 كيلومترا من ​ميلانو​، أما البؤرة الثانية فتقع في بلدة فو يوغانيو في منطقة فينيتو، مسقط رأس أول إيطالي وأوروبي يتوفى جراء الفيروس.

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