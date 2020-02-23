سلطات تركيا تعلن إغلاق حدودها مع إيران "موقتاً" بسبب كورونا

أعلنت ​السلطات التركية​ عن إغلاق حدودها مع ​الجمهورية​ الإسلامية ال​إيران​ية بشكل "مؤقت"، وذلك بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ الجديد في العديد من المدن الإيرانية.

وقد أعلن ​وزير الصحة​ التركي عن "توقيف مؤقت من جانب واحد لجميع الرحلات الجوية الدولية القادمة من إيران اعتبارا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي"، مشيراً إلى أنه "تم منع 8 مواطنين إيرانيين من الدخول إلى تركيا السبت والجمعة الماضيين بسبب وجود أعراض فيروس كورونا".

وقد بدأ الفيروس إنتشاره في إيران من مدينة قم ثم توسع إلى العاصمة ​طهران​، وبلغ عدد ​ضحايا​ كورونا 8 أشخاص ومئات المصابين.