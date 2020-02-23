سلطات تركيا تعلن إغلاق حدودها مع إيران "موقتاً" بسبب كورونا

أعلنت السلطات التركية عن إغلاق حدودها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل "مؤقت"، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في العديد من المدن الإيرانية.
وقد أعلن وزير الصحة التركي عن "توقيف مؤقت من جانب واحد لجميع الرحلات الجوية الدولية القادمة من إيران اعتبارا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي"، مشيراً إلى أنه "تم منع 8 مواطنين إيرانيين من الدخول إلى تركيا السبت والجمعة الماضيين بسبب وجود أعراض فيروس كورونا".
وقد بدأ الفيروس إنتشاره في إيران من مدينة قم ثم توسع إلى العاصمة طهران، وبلغ عدد ضحايا كورونا 8 أشخاص ومئات المصابين.
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