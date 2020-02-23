الحشد الشعبي يلقي القبض على منسق تنظيم داعش خارج العراق

أفادت صفحة الحشد الشعبي الرسمية إلى أن قيادة عمليات نينوى للحشد في العراق، نفذت عملية امنية ناجحة بالقاء القبض على ما يعرف بمنسق تنظيم "داعش" الاجرامي خارج العراق.
وذكر البيان إلى أن "قوة خاصة من استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى وبإسناد من اللواء 33 التابع لقيادة العمليات تم تنفيذ عملية امنية نوعية ومحكمة"، مبينا ان "العملية أسفرت عن اعتقال مسؤول مايسمى بديوان العشائر للمجاميع الإجرامية والمنسق للتنظيم خارج العراق".
ولفت البيان إلى ان "العملية الامنية استندت لمعلومات دقيقة وجرت داخل مدينة الموصل".
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