الحكومة الأفغانية: منع القادمين من إيران من دخول البلاد لعدم تفشي الكورونا

أعلنت ​الحكومة الأفغانية​ عن "منع القادمين من ​إيران​ من دخول البلاد كإجراء احترازي لمنع تفشي ​الكورونا​". وكانت قد أعلنت وزارة الصحة​ الأردنية عن "منع القادمين من كوريا الجنوبية وإيران من دخول البلاد كإجراء احترازي لمنع تفشي الكورونا​". وبدورها أيضا أعلنت وزارة الصحة الأردنية، في وقت سابق من اليوم، عن "تشديد إجراءات فحص فيروس الكورونا للقادمين إلى الأردن من الأراضي الفلسطينية وسوريا".

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