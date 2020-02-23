المرصد: غارات روسية على محيط تجمع للقوات التركية في إدلب

أعلن ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ أن "طائرات روسية شنت غارات جوية عدة، استهدفت محيط تجمع ​القوات التركية​ المتمركزة في معسكر المسطومة جنوب مدينة إدلب، وطالت غارات ​الطائرات الروسية​ مناطق متفرقة من جبل الزاوية وجبل الأربعين جنوبي إدلب، بالإضافة إلى قصف صاروخي مستمر بعشرات القذائف الصاروخية على مناطق جبل الزاوية".

وأشار المرصد، إلى "وصول تعزيزات ضخمة لقوات ​الجيش السوري​ متمثلة بعشرات العناصر المشاة وآليات ثقيلة على محور كفر سجنة في جبل الزاوية، جنوبي إدلب، وفي المقابل، دخل رتل ​عسكري​ جديد لـلجيش التركي من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون، مؤلف من نحو 65 آلية عسكرية، يضم جنودا وآليات ثقيلة توجهت نحو مناطق إحسم والبارة ومحيط ​كفرنبل​ في جبل الزاوية".