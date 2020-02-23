المقدشي: 2020 هو عام الارتقاء بأسلحة توازن الردع الاستراتيجية

أعلن وزير الدفاع اليمني في ​صنعاء​​محمد المقدشي​ أن "عام 2020 هو عام الانتصارات وعام التطوير والارتقاء بأسلحة توازن الردع الاستراتيجية".

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