السلطات الإسرائيلية 200 شخص قيد الحجر الصحي تحسبا لانتشار كورونا

وضعت السلطات الإسرائيلية نحو 200 شخص قيد الحجر الصحي في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد في أراضيها، بعد الكشف عن زيارة سياح كوريين جنوبيين مصابين إلى البلاد مؤخرا، وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن السلطات "قررت الحجز الصحي المنزلي لمدة أسبوعين لكل من كان على تواصل وثيق مع هؤلاء السياح الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس عقب عودتهم إلى بلادهم".
وأشارت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن الإجراء يطال حوالي 180 تلميذا وعشرة معلمين في مدارس بالعفولة وكريات حاييم وبئر السبع، لأنهم كانوا على مقربة من السياح المصابين التسعة، ولم تظهر عليهم حتى الآن أعراض الإصابة بكورونا، ويعقد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليوم جلسة مشاورات إضافية حول خطر تفشي الوباء في إسرائيل، بمشاركة وزراء ومدراء مستشفيات ومسؤولين آخرين.
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