الداخلية الايرانية: نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 42.7%

أعلنت ​وزارة الداخلية​ الايرانية ان "نسبة المشاركة في ​الانتخابات​ البرلمانية بلغت 42.7%". هذا وكان المبعوث الأميركي الخاص للملف الإيراني، براين هوك قد وصف في وقت سابق "الانتخابات الإيرانية بالمسرحية"، داعياً المجتمع الدولي للضغط على "إيران لوقف دعم وكلائها في المنطقة".

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