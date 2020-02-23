بابا الفاتيكان يحذر من الحلول غير العادلة لإنهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، بأن "البابا فرانسيس حذر من الحلول "غير العادلة" الهادفة لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، معربا عن "أسفه لما يحدث في مناطق الحرب والصراع العديدة، بما في ذلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتحدث فرانسيس، في خطاب أثناء زيارة إلى مدينة باري الساحلية لنشر السلام في البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، عن "الصراع الذي لم يحل بعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مع خطر عدم إيجاد حلول عادية، وبالتالي مواجهة أزمات جديدة"، منتقدا "السياسة الشعوبية، فهذا يخيفني عندما أسمع بعض الخطب من بعض الزعماء حول الأشكال الجديدة من الشعبية"، آسفا على "وصف موجات اللاجئين الفارين من النزاعات وعواقب تغير المناخ وغيرها من المحن بـ"الغزو".
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