سلطان عمان: حريصون على أن تحصل المرأة على حقوقها التي كفلها القانون

أعلن السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد في خطاب لمواطنيه، "الحرص على أن تبقى بلادنا ناشرة للسلام، والمضي على طريق ​البناء​ والتنمية كما رسمه السلطان قابوس"، موضحاً "اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والاهتمام بدراسة آليات صنع القرار الحكومي وتطويرها".

ولفت بن طارق، الى ان "النظام الأساسي للدولة كفل ​حرية التعبير​، ونحن حريصون على أن تحصل ​المرأة​ على حقوقها التي كفلها القانون".