أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في بيان، ان "الزلزال الذي وقع بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الحدود التركية الإيرانية، ادى الى مصرع 9 مواطنين بينهم 3 أطفال وإصابة 37 آخرين".
بدوره قال مدير الطوارئ في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمالي غربي إيران، ان "43 قرية تضررت جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة، ونسبة الأضرار ما بين 10 إلى 100 بالمائة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة التركية: مقتل 9 أتراك جراء زلزال وقع على الحدود التركية الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.