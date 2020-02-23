الصحة التركية: مقتل 9 أتراك جراء زلزال وقع على الحدود التركية الإيرانية

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر الدين قوجة، في بيان، ان "الزلزال الذي وقع بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الحدود التركية ال​إيران​ية، ادى الى مصرع 9 مواطنين بينهم 3 أطفال وإصابة 37 آخرين".

بدوره قال مدير الطوارئ في محافظة ​أذربيجان​ الغربية الواقعة شمالي غربي إيران، ان "43 قرية تضررت جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة، ونسبة الأضرار ما بين 10 إلى 100 بالمائة".