وزير الصحة الفرنسي: نستعد تحسبا لانتشار فيروس كورونا بصورة وبائية

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران أن "ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا أمر مرجح للغاية وأن السلطات الصحية تستعد تحسبا لانتشاره"، مشيرا إلى أنه يتابع الوضع في إيطاليا عن كثب.
ولفت فيران في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان الى أنه "اليوم ليس هناك سوى مريض واحد مصاب في فرنسا وهو في المستشفى في ليون. حالته الصحية ليست مقلقة. وكل الباقين، عدا رجل توفي عن ثمانين عاما، قد خرجوا من المستشفى بعد أن تماثلوا للشفاء وهم ليسوا ناقلين للعدوى"، مؤكدا أن "احتمال ظهور حالات أخرى مرجح بشدة. هل يصبح وباء؟ نستعد لذلك".
وأشار إلى أن عدد معامل التحاليل المجهزة باختبارات تشخيصية ستزيد لتصل لطاقة "عدة آلاف" من الاختبارات يوميا مقابل 400 في الوقت الحالي.
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