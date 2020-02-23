بري يستقبل وفد صندوق النقد: حريصون على الإصلاحات الجذرية

استقبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وفد ​صندوق النقد الدولي​ برئاسة السيد مارتن سريزولا بحضور معالي ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ ومستشار دولة الرئيس ​علي حمدان​. وقد جرى عرض طويل ومفصل للوضع ال​لبنان​ي المالي والإقتصادي بتفاصيله. وقد أكد بري للوفد بالإجتماع الذي وصفه بالجيد "حرص لبنان على الالتزام بالاصلاحات الجذرية المطلوبة وعلى كافة الاصعدة لضمان نجاح العملية الانقاذية وعودة الثقة بلبنان".

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