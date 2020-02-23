تداولت رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائبة بهية الحريري في مجدليون، مع وفد من "الجماعة الإسلامية" التقته في مجدليون، في "الأوضاع الراهنة على الصعيد الوطني في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الّتي تفاقم من حجم المشكلات المعيشيّة والحياتيّة للمواطنين، وفي انعكاسها بشكل خاص على مدينة صيدا".
وأكّد الجتمعون "وقوفهم إلى جانب المطالب المحقّة للشعب اللبناني"، معربين عن أملهم أن "يتمكّن لبنان من اجتياز هذه الأزمة إلى برّ الأمان الاقتصادي، بما يحقّق تطلّعات أبنائه في العدالة الاجتماعيّة والعيش الكريم". وأبدوا استنكارهم ورفضهم لـ"صفقة القرن" بكلّ مندرجاتها، معبّرين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني في "نضاله من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة لجميع لاجئيه إلى وطنهم الأم فلسطين".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري التقت وفدا من الجماعة الإسلامية: نأمل أن يتمكن لبنان من اجتياز هذه الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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