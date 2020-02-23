الحريري التقت وفدا من الجماعة الإسلامية: نأمل أن يتمكن لبنان من اجتياز هذه الأزمة

تداولت رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائبة ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​، مع وفد من "​الجماعة الإسلامية​" التقته في مجدليون، في "الأوضاع الراهنة على الصعيد الوطني في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الّتي تفاقم من حجم المشكلات المعيشيّة والحياتيّة للمواطنين، وفي انعكاسها بشكل خاص على ​مدينة صيدا​".

وأكّد الجتمعون "وقوفهم إلى جانب المطالب المحقّة للشعب ال​لبنان​ي"، معربين عن أملهم أن "يتمكّن لبنان من اجتياز هذه الأزمة إلى برّ الأمان الاقتصادي، بما يحقّق تطلّعات أبنائه في العدالة الاجتماعيّة والعيش الكريم". وأبدوا استنكارهم ورفضهم لـ"صفقة القرن" بكلّ مندرجاتها، معبّرين عن تضامنهم الكامل مع ​الشعب الفلسطيني​ في "نضاله من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس​ الشريف، و​حق العودة​ لجميع لاجئيه إلى وطنهم الأم فلسطين".