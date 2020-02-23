المجذوب عرض مع برغيلين وجيرار سبل التعاون

اجتمع وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ بالسفير الألماني جورج برغيلين، في حضور المدير العام للتربية ​فادي يرق​، وكان بحث في التعاون والدعم الألماني لمشاريع التعليم للجميع وبناء ​المدارس الرسمية​. وأثار المجذوب موضوع العناية ب​الطلاب​ ال​لبنان​يين في ​ألمانيا​ بسبب التحديات المالية والصعوبات في التحويل المصرفي. وعبر عن "حاجة لبنان إلى الخبرات الألمانية في تطوير ​التعليم المهني والتقني​، ولا سيما أننا نعبر أزمة حادة، ونراهن على التعليم الجيد والدعم الفني وتعميق العلاقات الاقتصادية والثقافية". واطلع من برغيلين على المشاريع التي يتم إعدادها للتعاون مع عدد من الوزارات المعنية بالشأن الاجتماعي في لبنان وفي مقدمها التربية.

واستقبل المجذوب مدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية في لبنان هيرفيه سابوران، واطلع منه على توسع نشاط الوكالة في المنطقة التي تضم حوالى 90 جامعة في المنطقة، منها حوالى 23 جامعة في لبنان، وشرح دور الوكالة في دعم البحث العلمي الجامعي، والأنشطة والتركيز على تعميم نظام الجودة، تحت مظلة ​وزارة التربية​، وأشار إلى فتح آفاق العولمة أمام ​الجامعات​. وعبر عن الاستعداد لمتابعة العمل مع الوزارة بمشاريع الشراكة، مرحباً "بنجاح هذه الشراكة التي حققت مزيدا من الانفتاح والعالمية، ولا سيما أن لبنان ملتزم وفاعل في ​الفضاء​ الفرنكوفوني".

