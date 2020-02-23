سأل النائب نديم جميل، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، "سؤالان مهمّان، لماذا ارتفعت قيمة الفيول المستوردة لشركة ​كهرباء لبنان​ ، مليارين ​دولار​ عام ٢٠١٩؟ و هل الاحتياطي سيصرف لشراء الفيول ولاعادة بيعه في السوق السوداء ام في ​سوريا​ عوضاً عن تأمين حاجة المواطنين؟"

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كانت هذه تفاصيل خبر نديم جميل: هل الاحتياطي سيصرف لشراء الفيول ولاعادة بيعه في سوريا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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