أسود: الشتم والتفاهة وانعدام الثقافة القانونية ليس حريات عامة

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​"، النائب ​زياد أسود​، في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، الى أنه "عند كل افتراء هناك حقوق تمارس و منها تقديم دعوى وهي السبيل لاي انسان لدرء الخطر عنه او للمطالبة بحق له"، مشيرا الى أن "ما يعممه بعض السياسيين أو ​المتظاهرين​ عن الحريات هو أبعد من ممارسة حريات لا بل التلطي وراءها للاعتداء على الرأي الآخر"، ومعتبرا أن "الشتم والتفاهة وانعدام الثقافة القانونية ليس حريات عامة".

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