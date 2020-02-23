حمد: أجرينا فحوصات لـ27 شخصا وثبت خلوهم من أي فيروس

أكد ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ أنه "حتى ​الساعة​ تم إجراء فحوصات ل27 شخصا من المشتبه بإصابتهم بفيروس ​الكورونا​، وقد أثبتت الفحوصات خلوهم من أي فيروس". أن ​وزارة الصحة​ "تواصل جهودها للكشف المبكر عن أي حالة مصابة بأعراض ​فيروس كورونا​، بين صفوف المواطنين القادمين من الخارج".

وأشار في تصريح صحفي، إلى أنه "وبناء على كشف اللجنة الفاحصة، نقلت ​سيارة​ مجهزة تابعة للصليب الأحمر ال​لبنان​ي المواطن ع. ب من ​مدينة بعلبك​ الى ​مستشفى​ ​بيروت​ الحكومي الجامعي، لإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من خلوه من عدوى الكورونا ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة، وهو من ضمن ركاب الطائرة التي اكتشف فيها أول حالة إصابة بالكورونا في لبنان".