حمد: أجرينا فحوصات لـ27 شخصا وثبت خلوهم من أي فيروس

أكد وزير الصحة العامة حمد حسن أنه "حتى الساعة تم إجراء فحوصات ل27 شخصا من المشتبه بإصابتهم بفيروس الكورونا، وقد أثبتت الفحوصات خلوهم من أي فيروس". أن وزارة الصحة "تواصل جهودها للكشف المبكر عن أي حالة مصابة بأعراض فيروس كورونا، بين صفوف المواطنين القادمين من الخارج".
وأشار في تصريح صحفي، إلى أنه "وبناء على كشف اللجنة الفاحصة، نقلت سيارة مجهزة تابعة للصليب الأحمر اللبناني المواطن ع. ب من مدينة بعلبك الى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، لإجراء الفحوصات المخبرية للتأكد من خلوه من عدوى الكورونا ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة، وهو من ضمن ركاب الطائرة التي اكتشف فيها أول حالة إصابة بالكورونا في لبنان".
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