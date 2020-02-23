طارق الداوود زار زاسبكين: توافق على التنسيق لمصلحة لبنان

زار عضو قيادة حركة النضال ال​لبنان​ي العربي طارق الداوود سفير ​روسيا​ الإتحادية في لبنان الكسندر زاسيبكن، حيث جرى تناول الأوضاع في لبنان والإقليم، فأكد الداوود على دور روسيا المركزي في ترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني في المنطقة.

وتوافق المجتمعان على متابعة التنسيق لمصلحة ​الشعب اللبناني​ في هذه المرحلة الصعبة.