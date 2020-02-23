زار عضو قيادة حركة النضال اللبناني العربي طارق الداوود سفير روسيا الإتحادية في لبنان الكسندر زاسيبكن، حيث جرى تناول الأوضاع في لبنان والإقليم، فأكد الداوود على دور روسيا المركزي في ترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني في المنطقة.
وتوافق المجتمعان على متابعة التنسيق لمصلحة الشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق الداوود زار زاسبكين: توافق على التنسيق لمصلحة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.