جابر: إستقالة الحريري أدت الى تأخير المفاوضات حول اليوروبوند

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ الى "أننا لم نتوقع أن يُصاب أحد بفيروس "​الكورونا​" لأنّه لا رحلات مباشرة بين ​لبنان​ و​الصين​ والضربة أتت من حيث لا ندري"، لافتا الى أنه "على لبنان أن يستعد جدياً لمواجهة فيروس "كورونا" وأن نأخذ كل التدابير الوقائية لمنع انتشاره بشكل أكبر وعلى ​وزارة الصحة​ أن ترصد مبلغا معينا لتأمين ​الأدوية​ والأدوات الوقائية اللازمة من فيروس الكورونا، و​مصرف لبنان​ قد حدد مبلغا معينا ب​الدولار​ لهذا الموضوع".

ورأى جابر، في حديث تلفزيوني، أن "إعادة الهيكلة أصبحت امرا حتميا فلبنان في حالة تعثر مالي شديد، والثغرة بين ما وضع في مصرف لبنان وما سحب منه لا تقل عن 40 مليار دولار"، فلبنان غير قادر على الدفع و"مش ما بدو"، مؤكدا أنه "ما من مصلحة أحد أن يفلس لبنان، وهناك بعض الأشخاص الذين لم يستوعبوا بعد عمق ​الأزمة​ التي يعيشها البلد"، مشيرا الى أن "إستقالة رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ والفوضى التي عمّت أدّتا إلى تأخير المفاوضات حول اليوروبوند والمسار الذي تتبعه ​الحكومة الجديدة​ جيّد".

واعتبر أن "الدائنين بعد مراقبتهم لوضع لبنان سيجدون انه من الأفضل التفاوض معنا ليحافظوا على ال30 مليار دولار"، متخوفا من أن" يكون علينا مثلا دفع 2 مليار دولار ويصبح علينا دفع 3 مليار، فهذه سوق مفتوحة ولا يمكن منع أحد فيها من البيع والشراء في سندات الدين"، محذرا من أن "يصل ​العجز​ في ​موازنة​ آخر هذه ​السنة​ الى ال 4 مليار دولار"، وداعيا الى "أخد الاجراءات بتخفيض الفوائد بسرعة لانعاش ​الاقتصاد​ وتخفيض خدمة الدين واعادة الهيكلة".

وعن ​خطة الكهرباء​ أجاب جابر "لا أعتقد أنه سيتم إعتماد نفس خطة الكهرباء السابقة ف​البيان الوزاري​ تضمن اعتماد الخطة السابقة مع بعض التعديلات عليها".