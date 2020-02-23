إطلاق اول حفل في لبنان لتلامذة الروبوت في 16 نيسان المقبل

أعلنت أكاديمية النخب العالمية للأرقام القياسية Elite World Records عزمها إقامة وإطلاق أول حفل في ​لبنان​ في 16 نيسان المقبل، لتلامذة ​الروبوت​ والتوجيه المهني للناشئة، وذلك خلال تكريم اللبناني ربيع بعلبكي سفيرا وضيف شرف في لجنة التحكيم الدولية في خمس ولايات هندية. ويأتي في إطار حفلات إعلان نتائج تحطيم الأرقام القياسية التي أقيمت في ​الجمهورية​ ​الهند​ية 2020 بمشاركة 574 مدرسة وأكثر من مليون تلميذ شاركوا في تحطيم أرقام قياسية في الحساب الذهني ورياضة ​اليوغا​ والألعاب القتالية الدفاعية للفتيات.

وكانت كلمات في ولايات ومدن حيدر آباد وبنغلور وتشيني وفيجاياوادا وغوبمابتور، أكد خلالها بعلبكي "ضرورة التوأمة والتبادل الثقافي والتكنولوجي بين ​مدارس لبنان​ والهند من خلال الأنشطة اللاصفية".

وشكر بعلبكي للبروفيسور براديب كومر ورؤساء الولايات والمحافظات ورؤساء ​المدارس​ ثقتهم بلبنان "كبوابة دخول الى ​الشرق الاوسط​ وشمال ​افريقيا​، خصوصا من بوابة التربية والتعليم والابتكار التي يتمتع بها شباب لبنان المبدع والموهوب".