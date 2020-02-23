حمدان مستقبلا وفودا عربية: تحرير القدس سيكون على أيديكم

إستقبل أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​، ​العميد مصطفى حمدان​، شباب القوميين العرب الذين أتوا من ​فلسطين​ وباليمن و​الأردن​ وسورية ومصر و​الجزائر​ و​العراق​ والجزائر وتونس و​السودان​ و​البحرين​ وشباب لبنان.

وقد ثمن ثمّن حمدان "إصرار وحماس ونضال وفعل هؤلاء ​الشباب​ وجهودهم في عتمة وسواد الفكر الطائفي والمذهبي الذي يحاول أن يفرض وجوده على أرض أمّتنا العربية مقدّراً تواجدهم على أرض ​بيروت​ للبحث في هموم الأمّة بغية تطوير أفكارهم من أجل إسقاط الصحوات المذهبية الطائفية المتأسلمة وإعلان بدايات الصحوة العربية التي توحّد وتجمع كل عناصر القوّة في أمّتنا العربية من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين وقدسها الشريف".

وتوجه إلى الحاضرين:"يا شباب العُرب ، إليكم أنتم المآل، وبإذن الله فإن تحرير ​القدس​ سيكون على أيديكم، يرونها بعيدة ونراها قريبة جداً في عيونكم التي سترى قباب القدس وكنائسها وبفضل جهادكم ونضالكم وكفاحكم سترتفع رايات ​العروبة​ من المحيط إلى ​الخليج العربي​".