نتانياهو: أمر بترحيل سياح كوريين جنوبيين للاشتباه بإصابتهم بكورونا

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بترحيل السياح الكوريين الجنوبيين المشتبه بإصابتهم ب​فيروس كورونا​. جاء ذلك بعد أن وضعت ​السلطات الإسرائيلية​ نحو 200 شخص قيد الحجر الصحي في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد في أراضيها، بعد الكشف عن زيارة سياح كوريين جنوبيين مصابين إلى البلاد مؤخرا، وأفادت صحيفة "​هآرتس​" بأن السلطات "قررت الحجز الصحي المنزلي لمدة أسبوعين لكل من كان على تواصل وثيق مع هؤلاء السياح الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس عقب عودتهم إلى بلادهم".

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