علِمت "الخليج 365" من مصادر أن القاضي غسان خوري الذي يتابع ملف الإدعاء في قضية مجرور الرملة البيضا وطوفان الطرقات المحيطة، يتجه إلى الإدعاء على المتعهد في المشروع الناشط السياسي رياض الأسعد، في إطار عملها الجاد على هذا الملف الحساس.
وكان الأسعد قد استدعي اكثر من مرة لإدلاء إفادته أمام القضاء في هذا الملف، وامام القاضي خوري في تشرين ثاني 2019، وهو صاحب الشركة التي نفّذت حائط الاسمنت لحماية "لوحات الكهرباء" الخاصة بمحطة السلطان إبراهيم من مياه الامطار والمجارير، دون علم المعنيين، الامر الذي تسبّب، معطوفاً على عدم قدرة المحطة على استيعاب المياه الوافدة إليها، بحصول طوفان في السلطان إبراهيم والسان سيمون، وذلك بحسب ما جاء في جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، في 26 تشرين ثاني 2018.
وكان الأسعد قد ألقى بدوره التهم على جهات عدة في هذا الملف، فهل فعلا يصل التحقيق الى نهايته السعيدة ويتحمل كل صاحب مسؤوليته مسؤوليته حول ما حصل؟.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: معلومات عن توجه القاضي غسان خوري للإدعاء على رياض الأسعد بقضية مجرور الرملة البيضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.