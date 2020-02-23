المونينيور فرنجية: للابتعاد عن الكذب لأنه الذي أوصل البلد للفقر والعوز

ألقى المونسنيور اسطفان فرنجية عظة، شدد فيها على "أهمية ​الصوم الكبير​ الذي سيبدأ يوم الإثنين، والذي ليس فقط الصوم عن الطعام وانما التقرب من يسوع والكنيسة وسماع كلمة الله والعمل بتعاليمه، ومن أهمها محبة الآخر وعدم انتقاد الناس على أمور لا نملك المعلومات الحقيقية عنها".

ودعا خلال ترأسه قداسا لمناسبة أحد المرفع في ​زغرتا​ إلى "الابتعاد عن الكذب لأنه الذي أوصل البلد إلى ​الفقر​ والعوز بسبب تجاهل المسؤولين للحقائق وعدم اطلاعهم الرأي العام عليها حتى وقعت الواقعة ووصلنا إلى ما وصلنا اليه".

ونبه فرنجيه من "سوء استعمال ​وسائل التواصل الاجتماعي​ لجرح كرامات الناس والكهنة دون وجه حق". داعيا "كل من لديه اعتراض أو تساؤلات أو استفسارات ان يتوجه مباشرة إلى الشخص المعني ومحاورته بهذا الشأن وليس التوجه إلى منصات التواصل وإهانة الناس".