الرئيس الصيني يقرّ بوجود "ثغرات" في حملة مكافحة كورونا

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بكين: أقرّ الرئيس الصيني شي جينبينغ بوجود "ثغرات واضحة" في حملة مكافحة فيروس كورونا المستجدّ. وقال شي جينبينغ في تصريحات نقلها التلفزيون الوطني "يجب استخلاص العبر من الثغرات الواضحة التي ظهرت خلال الاستجابة إلى الوباء" الذي أودى بحياة أكثر من 2400 شخص وأصاب قرابة 77 ألفاً حتى الآن في الصين القارية (من دون هونغ كونغ وماكاو).



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