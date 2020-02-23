شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يهنئ كريم درويش على رئاسته للجمعية البرلمانية للمتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على توليه رئاسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، حيث تسلم "درويش" رئاسة الجمعية من السفيرة علياء بوران سفير المملكة الأردنية الهاشمية بواشنطن ولندن، والتى شغلت منصب رئيس الجمعية البرلمانية لمنطقة المتوسط للعام الماضى، وتولى درويش منصب نائب الرئيس ورئيس اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالشئون الاقتصادية والاجتماعية بالجمعية، وتم تسلم رئاسة الجمعية في اجتماعاتها التي عقدت يومى 20 و21 من شهر فبراير الجارى.

وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، إن مجلس النواب المصرى لن يتوانى عن تقديم أى دعم للنائب كريم درويش خلال فترة رئاسته للجمعية، داعيا له بالتوفيق والسداد.

من جانبه، قال النائب كريم درويش، موجها حديثه لرئيس المجلس: "خالص الشكر لدعمك المستمر، وعلى دورك الذى ساعد على أن استعادت مصر مكانتها، فمصر استعادت مكانتها بقوة على كافة المعاقل الدولية والعربية والإفريقية والإسلامية، ولا يفوتنى أن أشكر المستشار أحمد سعد، الأمين العام السابق للمجلس، لأن هذا الإجراء كان قد بدأ منذ عام، وأشكر زملائى، وكل ذلك بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية في الملف الخارجى، والتأكيد على الاحترام المتبادل مع كل الدول وعدم التدخل في شئون الدولة المصرية".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "أشكرك شكر خاص وأشهد أنك كنت خير معين وخير مساعد لى فى هذا الأداء الخارجى، وإذا كان هناك نجاح فأنت مساهم فيه، نتمنى لك التوفيق والسداد".

جدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية المتوسطية أنشئت عام 2005 كمنتدى رئيسى لبرلمانات الدول الأورومتوسطية والدول المتاخمة لمنطقة المتوسط، بهدف الوصول لتوجهات استراتيجية مشتركة فى إطار رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية مناسبة لتحقيق المصالح المشتركة .

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والجمعية البرلمانية المتوسطية هى منظمة دولية تتمتع بوضع المراقب بالجمعية العامة للأمم المتحدة وتلعب دوراً بارزاً لتحقيق الامن والاستقرار والسلام فى منطقة المتوسط فى إطار الدبلوماسية البرلمانية.