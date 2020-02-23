شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة فى البرلمان بين نائبة ومسئول..وفاتورة تحسم الموقف "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، المنعقد لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بالنائبة داليا يوسف حول تداول قصص للأطفال تحوى عبارات وإيحاءات جنسية ومحتوى يدفع إلى العنف فى المكتبات وأسواق بيع الكتب، مشادة كلامية بين النائبة وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

وكشفت النائبة داليا يوسف عن شرائها لعدد من قصص الأطفال من دار المعارف وتحتوي على عبارات خارجة، منها "خاتم السلطان، والرفيق المجهول"، وهو ما استبعده سعيد عبده رئيس الاتحاد فى البداية، قائلا: "القصص دى مش بتاعتنا، دى مزورة"، فواجهته النائبة بفاتورة شرائية تفيد بأنها اشترت تلك الكتب أمس من دار المعارف.

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فاضطر رئيس مجلس إدارة دار المعارف إلى توجيه حديثه لرئيس اللجنة: "مش جايز تكون الفاتورة فعلا من عندنا ولكن الكتب تم شراؤها من مكان آخر"، وهو ما أغضب جميع أعضاء اللجنة، وعقب رئيس اللجنة، : "يبدو إنك مش فاهم معنى كلامك، انت ازاى ممكن تتهمنا بالكذب، هذا عيب كبير ".

وقالت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، : "لما تكون مسئول عن تشويه جيل بالكامل، فيجب عليك إذا ثبت تورطك تقدم استقالتك".