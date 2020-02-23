شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تواجه المسئولين بالبرلمان بقصص أطفال تضم جنس وإرهاب وعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف الذى يتناول مشكلة تداول قصص للأطفال تحث على العنف والإرهاب، بحضور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، وسعيد عبده رئيس دار المعارف، واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك.

وقالت "يوسف" فى كلمتها خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إن هناك قصص تمجد القوة وأخرى إباحية وأخرى تحرض على العنف، ولفتت إلى قصة "خاتم السلطان" إحدى قصص سلسلة المكتبة الخضراء التى تصدر عن دار المعارف موضحة أنها إحتوت على أجزاء تتضمن عنف، ومنها جزء من الأحداث عن قطع رقبة السائق.

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واستشهدت أيضا بقصة "الرفيق المجهول" من سلسلة المكتبة الخضراء التي تتضمن جزء منها نص يتحدث عن إخراج ميت وإلقاءه على الأرض للكلاب، وأوضحت في طلب الإحاطة أيضا وجود نصوص غير مناسبة للأطفال فى سلسلة سمير، مستشهدة بقصة تشجع الأطفال على العنف وعدم الرحمة والرفق بالحيوان، تدور أحداثها حول رجل عذب نمر ليثبت أنه أقوى من النمر.