شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يفوض مكتبه فى تحديد موعد مناقشة 21 طلبا من النواب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوض مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 21 طلب مناقشة مقدمة من النواب وتشمل الطلبات الآتى:
1-طلب من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه.
2-طلب من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توعية المواطنين من مخاطر الإدمان، وزيادة عدد الآسرة بالمستشفيات النفسية وخاصة بمحافظة الدقهلية.
3-طلب من النائب محمد مصطفى محمود سليم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير طن قصب السكر بسعر يلائم الفلاح لتوفير حياة كريمة له.
4-طلب من النائب محمد مصطفى محمود سليم وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعى خاصة لمدينة كوم أمبو – محافظة أسوان.
5-طلب من النائب سعيد حساسين وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل مبادرة "سجون بلا غارمين أو غارمات" وتسهيل إجراءات الحصول على قروض السلع المعمرة بأقساط ميسرة.
6-طلب من النائب سعيد حساسين وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب وتدعيم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها.
7-طاب من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين حالة مياه الشرب بالمدن والقرى.
8-طلب من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب بالمدن والقرى.
ا9-طلب من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد مشروعات الصرف الصحى خاصة بمراكز وقرى مدينة بنها.
10-طلب من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
11-طيب من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العاملين بمديريات التربية والتعليم وصرف مرتباتهم.
12-طلب من النائب جمال كوش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة صرف معاش تكافل وكرامة للمواطنين المستحقين له.
13-طلب من النائب يسن عبد الصبور محمد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات دعم الجمعيات الزراعية النوبية التى ترغب فى الاستصلاح الزراعى على ضفاف بحيرة ناصر.
14-طلب من النائب يسن عبد الصبور محمد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى تم اتخاذها لتنمية مناطق النوبة القديمة زراعيًا وتعدينيًا.
15-طلب من النائب عاطف عبد الجواد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المنظومة الصحية وخاصة بمحافظة بنى سويف.
16-طلب من النائب أشرف عمارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.
17-طلب من النائب أشرف عمارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المنظومة الصحية وخاصة بمحافظة الإسماعيلية.
18-طلب من النائب أشرف عمارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
19-طلب من النائب تادرس قلدس وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
20-طلب من النائب عفيفى كامل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إدخال خدمة الصرف الصحى لبعض المناطق بمحافظة الإسكندرية.
21-طلب من النائب حمدى السيسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إيقاف إجراءات الحجز على ملاك أراضى البرك والمستنقعات بمحافظة الجيزة.
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