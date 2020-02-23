شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يفوض مكتبه فى تحديد موعد مناقشة 21 طلبا من النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوض مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 21 طلب مناقشة مقدمة من النواب وتشمل الطلبات الآتى:

1-طلب من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه.

2-طلب من النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توعية المواطنين من مخاطر الإدمان، وزيادة عدد الآسرة بالمستشفيات النفسية وخاصة بمحافظة الدقهلية.

3-طلب من النائب محمد مصطفى محمود سليم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير طن قصب السكر بسعر يلائم الفلاح لتوفير حياة كريمة له.

4-طلب من النائب محمد مصطفى محمود سليم وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعى خاصة لمدينة كوم أمبو – محافظة أسوان.

5-طلب من النائب سعيد حساسين وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل مبادرة "سجون بلا غارمين أو غارمات" وتسهيل إجراءات الحصول على قروض السلع المعمرة بأقساط ميسرة.

6-طلب من النائب سعيد حساسين وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب وتدعيم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها.

7-طاب من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين حالة مياه الشرب بالمدن والقرى.

8-طلب من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مراكز الشباب بالمدن والقرى.

ا9-طلب من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد مشروعات الصرف الصحى خاصة بمراكز وقرى مدينة بنها.

10-طلب من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

Advertisements

11-طيب من النائب جمال كوش وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العاملين بمديريات التربية والتعليم وصرف مرتباتهم.

12-طلب من النائب جمال كوش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة صرف معاش تكافل وكرامة للمواطنين المستحقين له.

13-طلب من النائب يسن عبد الصبور محمد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات دعم الجمعيات الزراعية النوبية التى ترغب فى الاستصلاح الزراعى على ضفاف بحيرة ناصر.

14-طلب من النائب يسن عبد الصبور محمد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى تم اتخاذها لتنمية مناطق النوبة القديمة زراعيًا وتعدينيًا.

15-طلب من النائب عاطف عبد الجواد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المنظومة الصحية وخاصة بمحافظة بنى سويف.

16-طلب من النائب أشرف عمارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

17-طلب من النائب أشرف عمارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المنظومة الصحية وخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

18-طلب من النائب أشرف عمارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

19-طلب من النائب تادرس قلدس وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

20-طلب من النائب عفيفى كامل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إدخال خدمة الصرف الصحى لبعض المناطق بمحافظة الإسكندرية.

21-طلب من النائب حمدى السيسى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إيقاف إجراءات الحجز على ملاك أراضى البرك والمستنقعات بمحافظة الجيزة.