شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة بالبرلمان: 3 مليارات جنيه لمشروعات الشباب بالتنسيق مع البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب هى العمود الفقرى لكل القطاعات فى مصر، قائلا: "كان لدينا مجلس قومى للشباب ومجلس قومى للرياضة، وأنا لغيت ذلك ودمجت الإدارات من أجل التسهيل والتيسير"، مضيفا: "لدينا اعتبارات كثيرة منها النظر للقرى المحرومة والبعد القومى"، موضحا أن الوزارة رصدت مبلغ 3 مليارات جنيه لمشروعات الشباب من خلال التنسيق مع البنك المركزى، قائلا: "اتفقنا مع وزارة التعاون الدولى والوزارات المعنية على مبادرة لمسابقة "مفتاحك مشروعك" بتقديم 100 ألف جنيه لتدشين مشروع محدد وفقا لدراسة جدوى سواء داخل المراكز أو خارجها، وهناك مبادرة أخرى للابتكار الهدف منها توفير فرص عمل للشباب".

وأضاف الوزير أن هناك قاعدة رئيسية تنتهجها الوزارة حاليا تقوم على أن كل 60 سنت تُنفق للصحة العامة من خلال الرياضة توفر 100 دولار، قائلا: "نحن لا نعلل بقلة الموارد ونسعى لتدوير الأمور ودخول القطاع الخاص لتعويض نقص الموازنة"، موضحا أن المشروعات الشبابية والرياضية تكلف المليارات بما لا تقدر عليه موازنة الدولة، ولذلك كان لابد من التفكير فى شراكة مع القطاع الخاص.

Advertisements

كما أكد أن نواب البرلمان ساهموا فى دعم موازنة مراكز الشباب بالمحافظات، مُشيرا إلى أنه تم تطوير مراكز الشباب وأن لها أولوية، مضيفا: "والوزارة قادرة على إنجار كل المهام فى إطار الموازنة العامة للدولة"، لافتا إلى أنه تم رصد 1.1 مليار جنيه لدعم قطاع مراكز الشباب، وقدر عدد مراكز الشباب بـ4330 مركز، واعترف بوجود مشكلات تواجه الوزارة فيما يتعلق بتطوير مراكز الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمتابعة توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص وزارة الشباب والرياضة.