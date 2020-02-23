شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يدعم كرنفال «همتنا فى لمتنا 9» لذوى الهمم بالشيخ زايد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة فى إقامة كرنفال رياضى ترفيهى لذوى الهمم بمدينة الشيخ زايد تحت شعار "همتنا فى لمتنا 9 " بالتعاون مع مبادرة "تفاؤل.. انت البداية" التى أطلقها المهندس أحمد قطب الأمين المساعد لأمانة الحزب بمحافظة الجيزة وأسرة القديس أبانوب لذوى الاحتياجات الخاصة بكنيسة العذراء مريم، وذلك فى إطار حرص حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، على دعم الأطفال والشباب من ذوى الهمم، وتوجيهات عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة.

مبادرة تفاؤل التى أطلقها المهندس احمد قطب تهتم بكل النماذج المشرفة من ذوى المهم، وتشجيع الكوادر منهم على المثابرة وحب الوطن والعطاء وتحدى الصعاب. فالقيادة السياسية المصرية تؤكد اهتمامها بذوى الهمم وتؤكد على حقهم فى اهميه الاندماج فى المجتمع وتحويلهم إلى طاقات منتجه وفعاله وهذا لن يتحقق الا بتوجيه نظرة تفاءل إلى كل من يعمل ويجتهد من ذوى الهمم.

أقيم الكرنفال بمشاركة 3 آلاف من ذوى الهمم وبتنظيم مشترك مع 57 كنيسة من إيبراشيات الجيزة، وتتضمن الكرنفال إقامة عروض مسرحية وحلقات توعية للأطفال والشباب فضلًا عن ألعاب ترفيهية تستهدف زيادة الوعى والإدراك والتحدى لدى ذوى الهمم.

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وشهد الكرنفال حضور ومشاركة، المهندس حسن مبروك أمين الحزب بالسادس من أكتوبر،و المستشار محمد رزق امين مساعد الحزب بالسادس من أكتوبر والمستشار القانونى لمبادرة تفاؤل، عمرو حسين هندى أمين تنمية الموارد والخدمات الاجتماعية، هشام وهبة أمين التدريب والتثقيف بالجيزة، ماجدة سمير، وجدى نبيل عضوا هيئة مكتب الحزب بمحافظة الجيزة، والمستشار جمال راجح امين قسم الجيزة، الكاتب الصحفى عمرو رأفت أمين مساعد الإعلام، والقس ميخائيل إبراهيم عزيز كاهن كنيسة العذراء بأرض الجولف.

وقال المهندس حسن مبروك، أمين حزب مستقبل وطن بالسادس من أكتوبر، أن احتفال حزب مستقبل وطن بذوى الهمم يأتى فى إطار رؤية الدولة المصرية بالاهتمام بدمج ذوى القدرات الخاصة ودفعهم من الرئيس عبدالفتاح السيسى للتقدم إلى الأمام لأنهم قادرون باختلاف.

وقال المستشار محمد رزق الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالسادس من أكتوبر، المستشار القانونى لمبادرة تفاؤل، أنه من دواعى الفخر والسرور أن مبادرة تفاؤل تتواجد فى كرنفال (قوتنا فى لمتنا 9 ) لمشاركة فرح ذوى الهمم ودعوة لتمكين الشباب وتحقيق النتائج المبهرة فى شتى المجالات، فالشباب هم المستقبل والقدوة للأجيال القادمة. فنحن نحرص على توفير أفضل سبل العناية بالشباب وخاصة من ذوى الهمم، من حيث العمل على تنمية مهاراتهم، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتها، ودفعهم للمشاركة والانخراط المجتمعى الفعال، واليوم نحن نهدف أيضا إلى تفعيل مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التميز بين الشباب من حيث الجنس والامكانيات.

ومن جانبها، قالت ماجدة سمير، عضو هيئة مكتب الحزب بمحافظة الجيزة، أن الاهتمام بالتفاصيل والحرص على خروج هذا الكرنفال على أكمل وجه أكبر دليل على الاهتمام بالإنسان وقدراته المختلفة والاهتمام بإبراز النماذج المشرفة من ذوى القدرات الخاصة حتى يكونوا مثالًا يحتذى به.