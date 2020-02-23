شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. "الصحفيين " تعلن نتيجة انتخابات شعبة المصورين بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة انتخابات شعبة المصورين الصحفيين التى أجريت أمس السبت، والتى أسفرت عن فوز الزميل مجدى إبراهيم بمنصب المقرر، وفاز فى منصب العضوية كل من محمد هشام، أحمد محمود جمعة، مصطفى أمين، والزميل أحمد عبد الفتاح.

وكانت نقابة الصحفيين قد قررت من قبل تأجيل انتخابات شعبة المصورين الصحفيين، أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانونى للمرة الثانية، كما كانت قررت اللجنة مد باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لشعبة المصورين الصحفيين نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى 25%+1 من عدد الأعضاء البالغ 99 عضوا.

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وكان قد ترشح مجدى إبراهيم، الصحفى بجريدة الشروق على مقعد، مقرر الشعبة، كما ترشح أحمد محمود جمعة، الصحفى بالدستور، على مقعد نائب مقرر الشعبة.

وترشح أحمد عبد الفتاح، جريدة الشروق، ومحمد هشام، جريدة المصرى اليوم، ومصطفى أمين، بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ومصطفى عميرة، بجريدة الأهرام، على عضوية هيئة المكتب.