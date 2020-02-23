شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل للنواب: "وحشتونى.. واتلككت عشان أجى أشوفكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قوبل المستشار عمر مروان وزير العدل، بترحيب شديد من اللجنة التشريعية فى أول حضور له بالبرلمان بعد تعيينه وزيرا للعدل فى التعديل الوزارى الأخير، وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المستشار عمر مروان وزير العدل يولى اهتمام للشهر العقارى وتطويره وتحديثه استجابة لمطلب الشعب وتلبية لاحتياجات المواطنين.

وتابع أبو شقة قائلا: "حضور وزير العدل للجنة هو سابقة جديدة حيث كان من قبل مجال تساؤلات من جانب النواب وهذا يؤكد ويرسخ التعاون الكامل بين السلطات بما يحقق المنظومة المنشودة".

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من جانبه قال المستشار عمر مروان وزير شئون المجالس النيابية، :"أنا اتلككت عشان أجى واتقابل مع حضراتكم.. بصدق وحشتونى".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 114لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقا رى ويهدف مشروع القانون ويسعى مشروع القانون إلى تسيير اجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية بسبب عزوف كثير من المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الاجراءات ووقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين.