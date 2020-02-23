شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان خلو مقعد النائب الراحل على الكيال.. ونائب قبطى ينعيه بآيات من القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائب الراحل الدكتور على الكيال، بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك بعد ورود خطاب وزير الداخلية للبرلمان والذى أخطر فيه المجلس بوفاة النائب الراحل الدكتور على الكيال، جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال. وعبر عدد من أعضاء مجلس النواب عن حزنهم لفقدان الراحل على الكيال، ونعاه النائب القبطى مجدى ملك عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا بآيات من القرآن الكريم، وتابع: "باسم نواب محافظة المنيا وأهل دائرة سمالوط أتقدم لرئيس البرلمان والأمانة العامة بكل الشكر والتقدير على ما قدموه لأسرة الفقيد فى هذا المصاب الأليم، وأتقدم باسم أسرته وعائلته ونجله وزوجته بالشكر للنواب وحزب مستقبل وطن". Advertisements ومن ناحيته قال النائب سمير رشاد أبو طالب، إن النائب الراحل الدكتور على الكيال، كان نموذجا للأخلاق والصبر والإصرار على خدمة أهالى دائرته، مؤكدا أن فقدانه كان خسارة كبيرة للنواب والمجلس، ونعاه النائب على عبد الحميد عبد الجواد، قائلا "كان مُحب ومُخلص فى عمله لأبناء الوطن والدائرة، وكان من الرجال المخلصين ويسعى دائما لخدمة أهالى دائرته". وقالت النائبة ميرفت موسى، إن النائب الراحل على الكيال كان مثالا للأخلاق الحميدة، وتوجه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بخالص العزاء لأسرة النائب الراحل، وقال النائب هانى أباظة: "لم نر منه إلا كل صدق وشهامة ورجولة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان خلو مقعد النائب الراحل على الكيال.. ونائب قبطى ينعيه بآيات من القرآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.